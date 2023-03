Caffè letterario itinerante, contenitore fuori dal coro

A Longiano è nato il ’Caffè Letterario Itinerante - autori di libri e lettori di vita’. L’idea è del regista longianese Gianfranco Gori. Il primo appuntamento sarà la presentazione del suo libro ’Il Teatro dell’Angelo’ che inaugurerà la rassegna venerdì 17 marzo alle 20.30 al Borgo Caffè con il polistrumentista Costantino Brigliadori al flauto, sax e violoncello. Spiega Gori: "Il 24 saremo insieme a Luisa Belletti che presenterà ’Giù dei Tacchi- storia di ordinaria straordinarietà!’. Venerdì 31 ci sarà Nidaa Badwan, fotografa internazionale, che presenterà la sua nuova antologia ’Diagonale di Luce’".

Gori spiega come è nata l’idea del Caffè Letterario Itinerante: "Con mia figlia Giulia e gli amici del Teatro della Rosa abbiamo pensato di creare appuntamenti letterari fuori dal coro, ricordando il primo caffè letterario, il Procope, nato in Francia nel 1700 fondato dall’italiano Francesco Procopio. Proponiamo a scrittori, artisti, poeti e liberi pensatori di dare voce alle loro opere corredate da musica e intrattenimento. Tutti i locali possono candidarsi ed essere potenzialmente adatti per diventare promotori del progetto itinerante. Abbiamo contatti per recital teatrali e musicali anche a Savignano, San Mauro Pascoli, Santarcangelo e in riviera da Cattolica a Milano Marittima".

Ermanno Pasolini