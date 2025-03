Caiazzo tra i giovani: "Volevo fare il medico ma alla fine ho scelto Dio"

"Volevo fare il medico, poi il Signore mi ha chiamato e sono diventato prima sacerdote e poi vescovo". Così il nuovo pastore della diocesi di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, ha risposto a uno dei giovani che ieri lo hanno incontrato all’Abbazia del Monte. Un preludio gioioso all’insediamento odierno del nuovo vescovo con lo splendido colpo d’occhio di ragazzi e ragazze asserragliati sulla storica scalinata che tradizionalmente in occasione della festa della Madonna del Monte i più devoti percorrono in ginocchio in segno di fede e contrizione.

Anche le cappelle erano piene. In tutto erano cinquecento i giovani, accompagnati da educatori e sacerdoti, provenienti dalle parrocchie e dai movimenti ecclesiali, Scout Agesci, Azione Cattolica e Comunione e Liberazione. Monsignor Caiazzo, preceduto dal vescovo uscente Douglas Regattieri e dal vicario Pier Giulio Diaco, ha sceso le scale allargando le braccia in segno di saluto tra le grida e gli applausi festanti ed è sembrata una convention sacra. Poi ha avuto inizio una breve liturgia in cui monsignor Caiazzo ha preso la parola per commentare i passi del Vangelo.

Il momento culminante dell’incontro ha riguardato le domande preparate dai ragazzi e poste al vescovo entrante perché si squadernasse. La prima ha riguardato l’origine della sua vocazione, quando ha sentito la chiamata e ha deciso di seguirla. ’Don Pino’, come monsignor Caiazzo aveva già detto di gradire essere chiamato, ha spiegato che è difficile ricondurre l’evento a un tempo preciso, ma bisogna ricorrere a un processo. "Io volevo fare il medico, ma ho scelto Dio", ha affermato.

Perché il nuovo vescovo ha scelto di incontrare i ragazzi prima dell’insediamento ufficiale, un evento che non ha precedenti nella storia ecclesiale precedente, gli è stato poi domandato. "Ciò era già successo nella diocesi di Matera-Irsina – ha messo in luce Caiazzo –. Io ho una grande concezione dei giovani. Non ritengo, come spesso si dice, che siano il futuro della società e del mondo. No, al contrario sono l’oggi di Dio, come dice papa Francesco, della chiesa e del mondo. I giovani sono una grande ricchezza cui comunicare e testimoniare che la vita è bella, come ha cantato Francesco Gabbani al festival di Sanremo".

I giovani sono parsi coinvolti ed emozionati. Caiazzo è stato alla mano, coinvolgente, spesso sorridente e si è rivolto ai ragazzi con pathos e un linguaggio vicino alla loro sensibilità, dando l’impressione di toccare le corde del cuore di chi lo ascoltava. Grida da stadio quando gli è stata donata la sciarpa del Cesena Calcio, se l’è messa al collo e ha intonato ’Romagna Mia’. Al termine dell’incontro è seguito un festoso momento di convivialità.

Oggi alle 16 in piazza del Popolo sarà il sindaco Enzo Lattuca a ricevere il nuovo vescovo e portargli il saluto dei colleghi del territorio cesenate. Vescovo e fedeli si recheranno poi in corteo in cattedrale dove alle 17 monsignor Caiazzo concelebrerà con i sacerdoti diocesani e i vescovi romagnoli la solenne messa di insediamento.