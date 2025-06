Cala il sipario ’Dalla Giuliana’: "I pochi parcheggi in centro condannano i piccoli negozi"

Dice addio alla città l’ennesima bottega storica del centro. Dopo 75 anni di luce ininterrotta spegne le sue vetrine anche il negozio di tessuti, tendaggi e altri prodotti merceologici per la casa "Dalla Giuliana" di piazza Amendola, attiva sin dagli inizi degli anni ’50. Una strada senza ritorno per un prodotto merceologico a cui non resta più alcun punto di riferimento in città. "La concorrenza on line, quella dei supermercati, la difficoltà di parcheggiare in centro lasciano immaginare tempi ancor più duri - commenta Marinella Balzani che insieme alla sorella Antonella tiene le redini dell’attività - e poi siamo già in pensione. Dopo i 19 anni con la Giuliana , dalla quale ho iniziato a 14 anni, ho lavorato 12 anni con Zavalloni, entrambi grandi maestri, e 19 da titolare con mia sorella. E’ ora di serrare i battenti, anche se lo facciamo con dispiacere". Tanti anni dietro al banco di un’attività commerciale a cui hanno fatto riferimento migliaia di donne per decine di generazioni (e occasionalmente anche di uomini) lasciano il segno, plasmano i caratteri. Ma, nonostante il loro prezioso bagaglio umano, Marinella e Antonella vanno inevitabilmente verso la chiusura. La porta si serra a fine anno, a settembre iniziano i saldi di quello che sarà rimasto, intanto c’è la fila di chi si rammarica, chi va ancora a comprare un lenzuolo o una tenda, e chi - come per gli anni addietro - fa un salto semplicemente per scambiare due chiacchiere.

"Sono in pensione da 7 anni commenta Marinella Balzani - , sono rimasta per consentire a mia sorella, che è anche la mia socia, di arrivare alla pensione. Ora non ci trattiene più nulla". Chi potrà continuare nell’attività? "Nessuno" dice Marinella Balzani con un sorriso amaro. C’è da crederci, la condanna per le piccole attività di questo tipo non trova clemenza. "In tutti questi anni - ricorda Marinella - il negozio non si è mai allontanato da quest’area e la Giuliana (scomparsa qualche anno fa. Ndr) è stata a Cesena un sinonimo di tessuti, fodere, tendaggi, tappeti, asciugamani, lenzuoli, tappezzerie e anche abbigliamento nel periodo in cui è stato gestito da Gabriele Zavalloni". "Prova dalla Giuliana…", si diceva quando la ricerca di un certo tessuto pareva infruttuosa.

"Il primo negozio era ubicato in piazza Albizzi ed era partito con gli scampoli americani - racconta Marinella Balzani - poi ha avuto un ingrosso in via Albertini (nella Valdoca) che riforniva di tovagliato anche gli alberghi al mare. In seguito ha aperto qui in piazza Amendola, dove si vendevano anche jeans e t schirt ed è stato un bel momento". Ma il tramonto è arrivato inarrestabile. E ora? Non appare improbabile che anche quel negozio (di proprietà di Gabriele Zavalloni) finisca nell’aura oggi tutta conviviale della zona, affollata di piccoli ristoranti e bar.