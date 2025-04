Calano le imprese agricole

L’agricoltura costituisce un settore caratterizzante l’economia provinciale. Si inserisce in differenti attività nella catena del valore agroalimentare e a monte del settore alimentare. Al suo interno sono individuabili comparti d’eccellenza e di specializzazione a livello nazionale, quali l’avicoltura e l’ortofrutta. Il 3,9% del valore aggiunto generato in provincia deriva dall’agricoltura, incidenza superiore al dato regionale (2,2%) e nazionale (2,1%). Con riferimento al 31 dicembre 2024, nel Registro Imprese risultano attive 5.793 imprese agricole che rappresentano il 16,3% delle imprese attive in provincia (mentre a livello regionale e nazionale l’incidenza è pari, rispettivamente, al 13,0% e al 13,5%). Le imprese del settore sono in diminuzione rispetto ai 12 mesi precedenti (-2,2%), con una dinamica sovrapponibile a quella regionale (-2,4%) e nazionale (‑2,2%). Gli addetti alle imprese agricole attive al 31/12/2024 sono il 13,3% del totale, valore ampiamente superiore al dato regionale (5,3%) e nazionale (5,4%). In provincia, la dimensione media dell’impresa agricola (addetti alle imprese attive) è pari a 4 addetti, superiore al dato regionale (2) e nazionale (2). Le stime della produzione lorda vendibile (PLV) agricola del 2024, elaborate dall’Ufficio Informazione economica – Valorizzazione dati della Camera di commercio della Romagna, riportano un valore assoluto di tale aggregato pari a 497,4 milioni di euro correnti (+2,6% rispetto alla PLV consuntiva del 2023).

Un comparto del settore agricolo locale riguarda la pesca marittima. Il settore si compone di 86 imprese attive (comprensive di quelle praticanti acquacoltura), in diminuzione di 3 unità rispetto al 2023. Le imprese della pesca costituiscono l’1,5% del totale delle imprese del settore agricoltura e l’1,0% dei relativi addetti. Nel corso del 2024, nel Mercato ittico di Cesenatico sono stati commercializzati 8.888 quintali di prodotto (-5,5% rispetto all’anno precedente) per un valore di 7,2 milioni di euro (+15,3%). La minore offerta di mercato ha comportato un incremento del prezzo medio del 22,0%.