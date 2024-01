Calano le imprese in provincia

"Nel 2023 il saldo tra imprese iscritte e cancellate è stato negativo per la provincia di Forlì-Cesena" L’analisi è della Camera di Commercio della Romagna, i cui dati sono stati commentati dal presidente Carlo Battistini: "I settori che hanno subìto la maggiore contrazione – ha riepilogato lo stesso Battistini - sono il commercio, l’agricoltura e le costruzioni, un comparto quest’ultimo che lo scorso anno aveva registrato un buon aumento per effetto del bonus edilizia. Fattori positivi sono la conferma dell’alto tasso di imprenditorialità dei nostri territori, anche rispetto ai livelli regionale e nazionale e il continuo rafforzamento a livello strutturale del nostro sistema imprenditoriale con l’ulteriore crescita delle società di capitali". Entrando nello specifico dei numeri, per quello che riguarda il territorio della nostra Provincia, al 31 dicembre 2023 si contavano 40.206 imprese registrate, di cui 35.528 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa: 91 imprese attive ogni 1.000 abitanti (88 imprese a livello regionale e 86 a livello nazionale). Nel corso del 2023 si sono verificate 2.000 iscrizioni e 2.103 cancellazioni, per un saldo negativo di 103 unità (nel 2022 il saldo fu pari a -42). Nel confronto tendenziale con il 31 dicembre 2022 si riscontra una diminuzione pari a -2,7%. Con riferimento ai principali settori economici si ritrovano, nell’ordine, il commercio (20,9% incidenza sul totale delle imprese attive) in flessione del -4,2%, l’agricoltura (incidenza del 16,7%, -3,3% la dinamica), le costruzioni (15,6% del totale, -4,9%), il manifatturiero (incidenza pari al 9,3%, -3,1%) e le attività di alloggio e ristorazione (7,6%, -1,4%). Sono in espansione invece le imprese dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+0,8%), le attività finanziarie (+3,3%), le attività sportive e di intrattenimento (+1,3%).