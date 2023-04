Calcetto galeotto per l’ex sfidante "Che coppia in difesa con Lattuca"

Potere del pallone. Da sfidanti alle comunali nel 2019 in un aspro ballottaggio a coppia affiatati di centrali difensivi della squadra del consiglio comunale. Sono il sindaco Enzo Lattuca (Pd) e il capo dell’opposzione Andrea Rossi (Cambiamo) che hanno giocato uno fianco all’altro nella squadra dei consiglieri comunali (nella foto) contro i dipendenti. "Pensate a un consiglio comunale dove tutte le forze di maggioranza e di opposizione fossero coese insieme per un unico scopo – ha postato Rossi su facebook –. Per stasera mi accontento del calcetto in campo, io ed Enzo vicini centrali di difesa con movimento ad elastico ad impostare insieme dal basso l’azione". Velenoso il commento di Antonella Celletti (Lega). "Ammucchiata del volemose bene: cosa diversa dall’impegno politico".