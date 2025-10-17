“Presi a calci e pugni da un gruppo di 40 neo fascisti”

Cesena, 17 ottobre 2025 - Presi a calci e pugni da una quarantina di persone appartenenti ad ambienti neo-fascisti attivi. Il fatto sarebbe accaduto in pieno centro a Cesena, senza motivo e alcuna provocazione. Ad essere stati picchiati e ad aver quindi denunciato il fatto ai carabinieri, due giovani di origine straniera: un 30enne albanese da tempo residente in città e un suo amico di origine marocchina.

Il racconto della vittima

Secondo quanto riferito dal 30enne l'episodio sarebbe accaduto nella notte tra l'11 e il 12 ottobre scorso e lui sarebbe stato trasportato al pronto soccorso, con diagnosi di una frattura del cranio e una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, con una prognosi di 30 giorni. Sempre secondo il racconto l'aggressione sarebbe da attribuire ad ambienti neo-fascisti attivi in zona.

La nota della lista cittadina Fondamenta

Sulla vicenda ha preso posizione Fondamenta, lista cittadina che fa riferimento ad Avs che sottolinea come "Siamo davanti a un ritorno evidente di violenza ideologica che veicola odio, razzismo e intimidazione, ed è urgente vengano adottate al più presto misure che garantiscano la sicurezza di ogni cittadino".

"Fondamenta-Avs - prosegue la nota - lancia tre richieste inderogabili: identificazione rapida e trasparente dei responsabili; chiusura immediata di luoghi, sedi, spazi pubblici che favoriscono l'organizzazione di soggetti d'odio, spazi che, se riconducibili agli stessi ambienti dell'aggressione di settembre in Corte Dandini, devono essere sgomberati e confiscati". Nella nota ci si riferisce all'episodio, con pestaggio, dello scorso 30 agosto, che aveva provocato una manifestazione e la richiesta della chiusura di un circolo riconducibile a Casapound.