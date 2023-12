Calcio a 5. Futsal, oggi arriva l’Itria

La Futsal Cesena, dopo la rivoluzione di fine novembre e inizio dicembre che ha portato in bianconero il ritorno di Jamicic, gli altri due stranieri Butturini e Nilmar e il pivot Baraccani (a fronte degli addii a Barreno, Alasuutari, Conti e Bonetti), vuole allontanarsi ancora più da quella zona playout sulla quale al momento ha tre lunghezze di vantaggio. Così nell’ultimo incontro dell’anno al PalaPaganelli l’occasione è piena alle 17 di oggi contro l’Itria, formazione che precede i bianconeri di due lunghezze, il cui miglior marcatore è Punzi con sette reti. La Futsal vuole crescere come ha sempre fatto nel suo recente percorso e vuole continuare a farlo dopo il buon pari di due settimane fa in casa della Sicurlube (1-1). Il tecnico dei romagnoli Osimani parte proprio dal pareggio ottenuto in Sicilia: "Con la Sicurlube è stata una gara difficile, siamo sempre rimasti in partita ed il pari è stato giusto. L’Itria la conosciamo bene, l’abbiamo già affrontata due stagioni fa in quella dannata finale di Coppa Italia persa in modo rocambolesco. Sanno stare in campo e adattarsi agli avversari".

l.s.