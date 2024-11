Calcio a 5 serie A2 Elite, tonfo della Futsal Cesena. Terzo ko di fila con Mestre

Una batosta pesantissima in casa Futsal, terza sconfitta di fila, un 1-6 contro il quotato MestreFenice che fa intendere quanto sarà complicata la lotta per la salvezza per i bianconeri di Osimani, penultimi in classifica a un punto. La partita era iniziata con un’illusione per i padroni di casa che dopo appena venti secondi avevano segnato con Pritoni (nella foto), poi è scattata la reazione dei veneti guidati dall’ex Pires che hanno chiuso il primo tempo sul 3-1 per dilagare nella ripresa. Ora occorrerà vedere la reazione della squadra di Osimani in un momento di netta difficoltà; il mercato apre a dicembre e delle valutazioni andranno fatte per forza. Dopo il vantaggio lampo di Pritoni, al 5’ il pari ospite con Bui complice una uscita avventata di Montalti. Nella parte centrale della prima frazione la Futsal Cesena sfiora in diverse circostanze la rete, prima con Gardelli e soprattutto con Traversari. A cinque minuti dalla fine i locali commettono il quinto fallo e per due ingenuità regalano due tiri liberi che Bebetinho trasforma. Nella ripresa gli avversari dilagano e l’ex Pires è implacabile in due occasioni. Questa la formazione della Futsal: Montalti, Fernandez, Gardelli, Pieri, Pritoni, Zandoli, Pasolini, Dentini, Nardino, Traversari, Butturini, Er Raissouni. Reti: 0’20’’ pt Pritoni, 4’33’’ pt Bui, 16’53’’ e 19’59’’ pt Bebetinho (tl), 5’07’’ e 18’53’’ st Pires, 19’47’’ st Moscoso.