Calcio a Ponte Abbadesse, Nuova Virtus e parrocchia verso l’accordo

Magari è in vista la fumata bianca. La prossima settimana Nuova Virtus e parrocchia di San Giovanni Bono dovrebbero incontrarsi con la mediazione del sindaco Enzo Lattuca, per trovare un accordo sul futuro del centro sportivo di Ponte Abbadesse attorno al quale gravitano i circa 500 tesserati del sodalizio cesenate, che a oggi usufruisce di quello spazio in comodato d’uso gratuito, occupandosi però di sostenere le spese di gestione dell’area. Nelle scorse settimane un gruppo di genitori si era riunito, impegnandosi a formare un comitato, raccogliere firme e, eventualmente, fondi per garantire la continuità del progetto.

Alla base di una questione c’è la necessità da parte della parrocchia di San Giovanni Bono di rientrare della cifra di 90mila euro versata in relazione a quel terreno (ricevuto in donazione anni fa) sul quale l’azienda edile Aldini, prima di fallire, aveva effettuato importanti lavori di manutenzione, aumentando il valore dell’area che era rimasta in ogni caso di proprietà parrocchiale.

La Nuova Virtus si era detta disponibile a versare tale importo, per poi donare l’area la Comune che avrebbe così curato la manutenzione straordinaria, partecipando in seguito al bando per l’affidamento della gestione. Quando l’accordo pareva a un passo, la trattativa si era però interrotta e nel frattempo era tornato concreto l’interesse di una terza parte, disponibile all’acquisto, anche a cifra maggiorata. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro.

Luca Ravaglia