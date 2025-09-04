La tecnologia, l’esperienza e la professionalità ’made in Romagna’ hanno vigilato sulla sicurezza di uno degli eventi calcistici più seguiti e prestigiosi di quest’estate. In occasione della finale di Supercoppa Uefa 2025, disputata lo 13 agosto allo stadio ’Friuli’ di Udine e vinta dal Paris Saint-Germain ai calci di rigore contro il Tottenham, la Securitaly di Cesenatico si è infatti occupata della sicurezza della tribuna vip, cuore pulsante dell’evento e luogo riservato a dirigenti sportivi, autorità e ospiti internazionali.

L’azienda, punto di riferimento a livello nazionale nel settore della sicurezza, ha installato sulla tribuna del rinnovato impianto sportivo i suoi apparati a raggi X per il controllo bagagli e i varchi dotati di sofisticati metal-detector in grado di assicurare verifiche rapide e affidabili senza rallentare l’accesso degli spettatori.

Una sfida non da poco, considerata la portata mediatica dell’evento al quale hanno partecipato ospiti di rilievo e personalità provenienti da tutto il mondo.

Per Securitaly, fondata e radicata a Cesenatico, l’impegno su un palcoscenico internazionale come la Supercoppa Uefa rappresenta la conferma di competenze di caratura internazionale e anche un biglietto da visita di prestigio per l’intero territorio.