Calcio virtuale: le selezioni e-sports

Il calcio è sempre il calcio, anche quello giocato attraverso i controller e uno schermo video? Mentre se ne discute, resta il fatto che pure il settore del gaming viene ormai riconosciuto come uno sport, con relative squadre. Compresa quella del Cesena. In quest’ottica, oggi e domani alle 17.30 la Clubhouse dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi ospiterà le selezioni del nuovo team e-sports ufficiale del Cesena Football Club.

L’evento di oggi sarà aperto al pubblico: presenzierà pure una delegazione della prima squadra bianconera composta da Tommaso Berti, Cristian Shpendi, Matteo Francesconi e Luigi Silvestri. I calciatori si cimenteranno in una serie di incontri virtuali, firmando anche autografi e posando per foto ricordo.

La selezione sarà curata, come lo scorso anno, da WeArena Entertainment, che svolge il ruolo di gestione del Team e-sports per il Cesena Fc ed è partner scelto da Lega Pro per lo sviluppo della eSerieC. Per partecipare è possibile iscriversi compilando il modulo presente sul sito del Cesena Calcio.