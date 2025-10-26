Calderoni e pipistrelli al quartiere Dismano

Halloween si festeggia in anticipo al Quartiere Dismano. Oggi è in programma pomeriggio ricco di iniziative aperte a tutti e proposto dal quartiere e dalle realtà associative aderenti con l’intento di coinvolgere il più possibile famiglie, bambini e ragazzi tra giochi, spettacoli, musica e laboratori. L’appuntamento è in via Dismano 4884 per oggi a partire dalle ore 15.30. E’ la quinta edizione della festa di Halloween del quatiere.

L’area della festa si trasformerà in un grande parco tematico a cielo aperto, animato da attività per tutte le età: il maxi gioco dell’oca a cura del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile, Skate School Cesena, Giostra di Cesena, il Sentiero della Paura, vera e propria mostra dei disegni realizzati dai bambini della scuola elementare e materna di Pievesestina, I Mostri sui Trampoli – Natura Ribelle e spettacolo di fuoco Shakti con Siline. Non mancheranno poi palloncini per tutti a cura di Avis, i balli di Halloween con Animasole, il calderone stregato dell’associazione Potter Noi per Te, tra giochi, laboratori creativi e trucca bimbi.

Il pomeriggio sarà inoltre animato dalla grotta dei pipistrelli della Livio Neri, dalla capanna delle streghe di ‘Amici di Giorgio’ laboratorio per bambini, dalla Battaglia degli Zombie dell’Asd Arcieri tiro con l’arco, e dalle esibizioni di ginnastica e acrobatica a cura di Acrosport Cesena.

A partire dalle ore 15.30, musica live con Morke Dage e DJ Poudek, per accompagnare l’atmosfera magica e spettrale della festa. Non mancheranno gustose proposte gastronomiche grazie al Punto Ristoro “La Bottega della Piadina”, Panino Loco e diversi food truck (pop corn, crepes, zucchero filato, Pasta Way, Gelateria Leoni, Pizza Express Pievesestina).