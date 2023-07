Caldo, in aumento accessi al pronto soccorso di Cesena: "Rischi per la salute dei più fragili"

Cesena, 12 luglio 2023 – I colpi di calore rappresentano in questo periodo la principale causa dell’innalzamento degli accessi al pronto soccorso del Bufalini e riguardano soprattutto gli anziani. E non si possono liquidare come una banale insofferenza alle alte temperature.

Come combattere il caldo: i consigli utili

"Possono causare perdita di lucidità, con possibile conseguente caduta e relative gravi complicazioni, ipotensione, nausea, disidratazione, ma possono anche coinvolgere cuore e polmoni" elenca il dottor Stefano Trebbi che per conto dell’Ausl Romagna fa parte della rete degli operatori sanitari (Unità Operativa cure primarie Rubicone e Cesena-Valle Savio) che si occupa del monitoraggio della popolazione a rischio nei distretti cesenati. È naturale che la tempestività dell’intervento sia decisiva. Non è banale, dunque, ribadire la necessità di osservare regole precise, anche perché in questi giorni c’è un’allerta di grado medio che tra mercoledì e giovedì si trasformerà in grado alto poiché le temperature massime toccheranno i 38 gradi.

Sul sito internet dell’Ausl Romagna c’è una elaborazione che ogni giorno fornisce le previsioni circa il disagio da calore e rappresenta un buon indicatore per organizzare le proprie difese. Per chi non può utilizzare questo mezzo c’è un’ampia rete di controllo. "Sono centinaia nei distretti Savio, Rubicone e Cesena - dice il dottor Stefano Trebbi - gli operatori, tra medici di famiglia, istituzioni, gruppi di volontariato, protezione civile, assistenza domiciliare, che tengono alta l’attenzione sugli utenti fragili, anziani, con deficit di autonomia o di autosufficienza, che vivono soli, senza reti parentali o di vicinato".

“Particolare attenzione - evidenzia Stefano Trebbi - dovranno averla anche le persone cardiopatiche, diabetiche, specialmente se insulinodipendenti e con problemi respiratori, nel seguire i suggerimenti legati al caldo".

"Gli anziani - ricorda Trebbi - solitamente bevono poco e invece, in periodi come questi, non dovrebbero assumere meno di un litro e mezzo di liquidi al giorno. Poi valgono tutte le altre indicazioni, come restare in casa nelle ore più calde, fare bagni tiepidi, limitare l’uso dei fornelli, evitare alcolici e caffè, ma anche i flussi diretti dell’aria condizionata e mai restare nell’auto parcheggiata al sole".

Anche stare in compagnia può rappresentare un sistema di controllo. Magari stazionando nei grandi ambienti refrigerati, come gli spazi bar e somministrazione, di alcuni grandi complessi commerciali, che non sono rari nel nostro territorio.

Il colpo di calore arriva all’improvviso e non sempre chi è giunto alla disidratazione si accorge di quello che gli sta capitando se non quando la situazione diventa grave. Per questo tutti gli anni viene elaborato, su indicazione della Regione, il piano dell’Asl della Romagna e degli enti locali contro le ondate di calore. Tra le fasce di popolazione che maggiormente possono risentire delle ondate di caldo non ci sono solo gli anziani ma anche i bambini. Sudano meno degli adulti, e quando hanno caldo hanno più difficoltà ad esprimerlo, specialmente se molto piccoli. Anche per loro è raccomandata un’idratazione adeguata, possibilmente con acqua e non con succhi di frutta o bibite gassate o contenenti caffeina, e non troppo fredda, e un abbigliamento adatto e con capi leggeri e di fibre naturali.