Caldo anomalo, prosegue la lotta del Comune contro le zanzare

Con il caldo anomalo di questi ultimi giorni, a Cesenatico proseguono le azioni messe in campo dal Comune per contrastare la proliferazione della zanzare tigre ed anche quella della zanzara comune. Prosegue il piano in tutte le aree verdi e i viali, con interventi per neutralizzare le zanzare adulte soprattutto in orari notturni. All’Urp del Comune di Cesenatico in via Marino Moretti, vengono distribuiti gratuitamente i kit anti larvali, per contrastare il ciclo riproduttivo delle varie zanzare. Si possono ritirare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì anche dalle 15.30 alle 17 e il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza ad hoc, contenente tutte le indicazioni più importanti per la prevenzione, come ad esempio non lasciare contenitori e vasi in aree aperte per evitare che possano raccogliere acqua piovana e favorire il deposito di uova; svuotare le piscine inattive e utilizzare pesci larvivori nelle fontane pubbliche e private; oltre ad evitare innaffiamenti continui che favoriscono la proliferazione del fastidioso insetto. Periodicamente vengono eseguiti trattamenti antilarvali nelle caditoie e nelle ’bocche di lupo’.

Contestualmente vengono eseguiti trattamenti adulticidi, con un calendario di interventi previsti in nei quartieri al mare, al Parco di Levante, al Parco di Ponente, ai Giardini al Mare, nella pineta di Zadina, nelle aree verdi delle vie Bernini, Melozzo da Forlì, Torino, Sozzi e via Milano, il Parco Brumer a Ponente, i parchetti di via Mazzini, la pinetina di via Andrea Doria, piazza Kennedy e altre zone verdi nei vari quartieri.

g.m.