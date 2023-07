Caldo record, picco di 43 gradi "Gavettoni come a Ferragosto al circolo Hobby Terza Età"

di Annamaria Senni

Non rinunciano all’allegria e alla compagnia degli amici neppure in questi giorni di gran caldo, e già a partire dalle 12 si ritrovano nel loro ’rifugio’ per passare insieme qualche ora spensierata. Sono gli anziani del circolo ricreativo ’Hobby Terza Età’ di fronte all’Ippodromo, che anche ieri (con il termometro che al sole a Cesena segnava 43 gradi) si sono incontrati nel giardinetto del circolo all’ombra del gazebo e dei grandi pini. Impossibile non pensare al caldo, ma almeno in compagnia, le ore passano più veloci e, tra una risata e l’altra, aumenta anche la creatività e si trovano rimedi divertenti per affrontare le alte temperature.

"Qui i rimedi per combattere il caldo terribile di questi giorni sono tutti naturali - scherza il presidente del circolo Vladimiro Santi - a partire dalla gomma dell’acqua, che azioniamo nelle ore più calde per rinfrescarci e, anche se siamo lontani da Ferragosto, c’è sempre qualcuno che finisce per fare un gavettone all’amico".

Nessuno se la prende, neppure chi viene ’lavato’ dalla testa ai piedi. Ieri poco dopo le 13 erano già tutti seduti ai tavoli del giardino. Chi con un ghiacciolo verde in mano, chi con una bottiglietta d’acqua fresca e chi si sventolava il giornale utilizzandolo come se fosse un ventaglio. "Qui la pace regna sovrana, e le cicale ci fanno compagnia per tutto il giorno - spiega il presidente - ci sono i pini che proteggono dal sole e dalle 12 alle 16 si ritrovano sempre 20-25 anziani che giocano a carte, fanno chiacchere e leggono il giornale. Tutti si lamentano per il caldo ovviamente, e stanno sempre attaccati ai cellulari a consultare le temperature, proprio come i bambini". "Avevamo un impianto di condizionatore e dei ventilatori - continua Vladimiro - ma sono stati danneggiati dall’alluvione. L’acqua è arrivata ovunque e ha riempito fino al soffitto la sala da ballo. Nel bar è saltata la corrente e sono andati a male gelati e cibo per almeno 5.000 euro, in più abbiamo subito 12mila euro di danni. Ora abbiamo comprato due biliardi nuovi e quest’inverno dovremo rifare la caldaia".

Tra una partita a marafone e una bevuta c’è chi racconta la giornata. C’è Ivano Rossi che è appena smontato dal turno in gastronomia: "Faccio il cuoco - dice - e in questi giorni è dura tra i fornelli, e appena stacco vengo qui al Circolo". C’è poi Giorgio Guidi di 74 anni, pensionato, che ancora lavora nei campi e non si è fermato neppure in questi giorni. Nei momenti di silenzio c’è chi batte forte la mano sul tavolo: "Le briscole sono a coppe. Striscio!", dice un anziano. La forturna di questo posto è che ogni tanto muove un po’ d’aria.

A due passi dal circolo si apre il centro cittadino, dove ieri alle 14 le strade erano semi deserte. In piazza del Popolo pochi ambulanti smontavano le bancarelle del mercato. "In mattinata in pochi sono venuti al mercato - spiega un lavoratore - c’erano pochi clienti e tanti banchi in meno rispetto al solito. Con questo caldo hanno preferito rimanere a casa".