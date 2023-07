Caldo record sopra i 38 gradi

Continua l’allerta meteo gialla diramata dalla Regione Emilia-Romagna per le temperature elevate anche per la giornata di oggi, con picchi previsti di temperature che arriveranno oltre i 38 gradi centigradi. Le temperature record di questi giorni non sono dunque destinate a cessare. Le ondate di calore sono previste principalmente in città dove la morsa del caldo e dell’afa non tende a cedere, mentre rimane meno esposta la zona costiera dove la brezza marina attenuerà i picchi di caldo. Le persone più a rischio sono i bambini molto piccoli, le persone affette da patologie e gli anziani e le raccomandazioni sono sempre quelle di evitare di uscire di casa nelle ore più calde, di idratarsi molto bevendo acqua e di mangiare frutta e verdura.

Fortunatamente, nonostante le temperature elevate e il caldo afoso di questi giorni, non si segnala nell’ultimo periodo un aumento degli accessi di pazienti al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena rispetto all’andamento quotidiano. Non sono stati segnalati accessi per colpi di calore in quest’ultimo periodo e gli ingressi in pronto soccorso restano invariati. Si registrano all’incirca tra i 200 e i 220 ingressi al pronto soccorso in 24 ore come in periodo pre-Covid. Diversi i numeri di assistenza predisposti per anziani e persone fragili in difficoltà: Auser 0547612551; Centro risorse anziani 054726700; Telesoccorso 0547600640; Don Baronio 0547620607.