Calendario da collezione sulle piante da frutto con Belli, Papi e Molari

Il nuovo calendario da collezione dedicato alle piante da frutto con i disegni di Vittorio Belli, gli scritti del giornalista Gabriele Papi e i pensieri di Fabio Molari, maestro e poeta, sarà presentato oggi alle 18 nel locale Dolceriso di Cesena. L’evento in compagnia degli autori, ad ingresso gratuito, avverrà nel segno delle tradizioni e non solo, ed avrà come tema conduttore le piante da frutto.

A tutti i partecipanti verrà dato come dono una copia del calendario ed assaggi di dolci a base di frutta di stagione.