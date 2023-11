Calendario, donazione per la Casa dei Nonni

Anche quest’anno a San Mauro Pascoli due benefattori, Mauro Rossi e Giuseppe Casadei. Hanno realizzato "E’ Calendaèri de mi Paiòs Samaèvar 2024" che ha già avuto un buon successo di vendite e come donazione del ricavato hanno pensato alla "Casa dei Nonni Domus Pascoli" di San Mauro Pascoli. Dicono Mauro Rossi e Giuseppe Casadei: "Già nel 2021 abbiamo donato alla Casa dei Nonni una Smart TV da 55 che è stata posizionata nella salone dove gli ospiti si ritrovano e si incontrano. Nei giorni scorsi abbiamo contattato Denis Ermeti coordinatore di struttura e gli abbiamo ribadito la nostra vicinanza alla Casa dei Nonni e la nostra intenzione di donare un’attrezzatura utile per gli ospiti, e alcune copie del calendario. Lui ha apprezzato e ringraziato per questa nostra iniziativa, e non ha avuto dubbi, alla Casa dei Nonni serve un’altra Smart TV da 55 da posizionare nella sala del Centro diurno. Ci siamo immediatamente attivati e ordinato alla ditta Ardini e Calandrini di Gatteo una Smart TV Samsung da 55 che sarà consegnata con una breve cerimonia giovedì mattina alle 9". Saranno presenti il Coordinatore di Struttura Denis Ermeti, la sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, Roberto Montemaggi in rappresentanza del Centro Sociale "I Sempra Zovan" di San Mauro Pascoli, i titolari e i tecnici della ditta Ardini e Calandrini di Gatteo, alcuni operatori della struttura. Concludono Rossi e Casadei: "A noi piace condividere questa nostra iniziativa con la speranza che altri possano seguire questo nostro esempio".

Ermanno Pasolini