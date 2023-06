Calisese, inaugura domani lo Sportello di Comunità

Domani alle 16 si terrà l’inaugurazione dello Sportello di Comunità presso la sede del Quartiere Rubicone a Calisese, in via Primo Suzzi. Lo Sportello di Comunità rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini del quartiere e, in particolare, per la popolazione anziana. Gestito da volontari dell’associazione Anteas Cesena, sarà un luogo dedicato a offrire servizi gratuiti che andranno a beneficio della comunità locale. Durante l’inaugurazione, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere e comprendere i diversi servizi disponibili presso lo Sportello di Comunità. Saranno illustrati i dettagli sulle attività offerte e sulle modalità di accesso, al fine di garantire una maggiore consapevolezza e utilizzo degli stessi. Successivamente alla cerimonia di inaugurazione, ci sarà un momento conviviale all’insegna della musica romagnola e sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti. Sarà un’occasione per socializzare e creare connessioni all’interno della comunità. "Nel corso degli anni - dichiara il presidente Anteas Cesena, Franco Cedioli – abbiamo accumulato preziose esperienze che hanno dimostrato come, grazie alla presenza di volontari dedicati all’accoglienza, previa adeguata formazione, siamo in grado di fornire risposte efficaci alle molteplici esigenze, soprattutto in ambito relazionale".