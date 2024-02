Calma e pazienza. La strada è tracciata ma è ancora lunga

Il passo della capolista è sicuro, autoritario i presupposti per raggiungere il traguardo ambitissimo ci sono tutti, ma ancora non è stato fatto nulla di decisivo. Anzi, negli altri due gironi il distacco tra le prime e le seconde (Mantova e Juve Stabia rispetto a Padova e Avellino) è di un punto in più, 7 contro il +6 del Cesena sulla Torres. A febbraio nessuno hai mai vinto i campionati, al massimo può averne buttato le basi.

Mister Toscano ha l’esperienza e il carattere per tenere la squadra sul pezzo e nella realtà e lo sta facendo in pieno. Va però aiutato da tutti, da un ambiente che per amore, passione, freme più che mai di lasciare la terza serie e nella sua generosità e fede potrebbe anche risultare insidioso. Girando in città, leggendo sui social non sono pochi coloro che ritengono d’essere già in B. È il modo più diretto per complicare e non poco la situazione. Può succedere anche per troppo amore e Cesena ne ha un mare per la propria squadra di calcio. Non si tratta di scaramanzia, di mettere le mani avanti, solo di realismo; la strada è ben tracciata ma lunga e ancora con tantissime curve insidiose. Il calcio poi è pieno di rimonte importanti.

Già stasera contro la Fermana, in un ambiente molto particolare che riporta ai tragici tempi del Covid, scatta un’altra trappola. I marchigiani sono ultimi ma in ripresa e a tiro dalle dirette concorrenti. Dopo questa saranno altre 14 le insidie iniziando da venerdì prossimo nel derby di Rimini. Il Cesena ha tutto per superare ogni ostacolo e va aiutato da tutti coloro che lo amano: con pazienza ed equilibrio.

