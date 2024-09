Calò sfiora il gol, Kargbo è inesauribile

Pisseri 6,5. Una sola parata nel finale sulla palla deviata da Ciofi, ma complicata e decisiva.

Curto 6. Si prende il giallo per un’entrata troppo impetuosa su Diakite, dietro soffre solo sull’azione del gol annullato ad Henry (1’ st Ciofi 6: non soffre dietro ma non ha occasioni per spingere).

Prestia 6. Non sembra in condizione splendida, Henry col suo movimento un paio di volte lo semina, se la cava di mestiere in alcune circostanze.

Mangraviti 6,5. Il migliore dietro, annulla Insigne, sfiora il gol con un sinistro a giro che Desplanches respinge a fatica.

Ceesay 6. Male nel primo tempo, impreciso in difesa e poco presente in fase di spinta, migliora nettamente nella ripresa sopratutto dal punto di vista difensivo.

Calò 6,5. Lavora molto sia per rubare palla che nella costruzione del gioco, solo una grande parata di Desplanches gli nega il gol su punizione (29’ st Mendicino 6: di fiducia ma concede al Palermo una brutta punizione dal limite).

Bastoni 6. Lavora molti palloni, spesso resta in ombra ma mette ordine trovando sempre il compagno libero da servire.

Spesso costretto a limitare le discese di Diakitè, cresce alla distanza, peccato che gli capiti non sul suo piede forte l’ottimo assist di Ccesay.

Kargbo 6,5. Falli subiti molti, a volte cerca troppo di fare tutto da solo ma la fonte del gioco offensivo è sempre lui, segna un gol che illude e che Manganiello annulla (44’ st van Hooijdonk sv).

Adamo 6. Fatica un pò a trovare la posizione giusta, spesso troppo arretrato, il suo colpo di testa fa gridare al gol ma se Desplanches è il migliore dei suoi c’è un motivo (29’ st Tavsan 5,5: non lascia traccia di sè).

Shpendi 6,5. Due palle buone sui piedi e due gol segnati, in entrambi i casi fuorigioco di centimetri gli tolgono il sorriso, ma la porta la vede sempre (29’ st Antonucci 5,5: entra quando il Cesena difende, si vede poco).

Roberto Daltri