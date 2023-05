’Calza a pennello’, studenti anche stilisti

A Savignano presso l’aula magna dell’Istituto ’Marie Curie’, si è tenuta la presentazione dei lavori realizzati all’interno del progetto Ptof ’Calza a pennello’. Dice Mauro Tosi dirigente scolastico: "Tale attività ha coinvolto un gruppo di alunni con bisogni educativi speciali che frequentano il Liceo, l’Iti e l’indirizzo Professionale dell’stituto. L’evento finale, ha previsto la presentazione di 14 beauty e 1 shopper donata alla signora Fiammetta Borsellino quando è venuta al convegno sulla legalità a Savignano, in pelle tutti ideati, disegnati, ricamati e interamente cuciti a mano dai protagonisti. Il progetto nasce dall’idea di favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto delle diversità, che mediante l’attività artistico-laboratoriale, ciascun ragazzo e ragazza può sperimentare, incrementando le proprie capacità e la consapevolezza di sè. Tale attività è riconosciuta anche come Percorso Pcto".

Spiegano la referente del progetto Bruna Merlini e la docente esterna Laura Bartolucci: "E’ stato un lavoro dove agli alunni sono stati forniti i mezzi per poter realizzare i manufatti artistico-artigianali tenendo conto delle specificità di ognuno, nell’ottica di potenziare le loro risorse personali. Sono nati così pezzi unici, artistici, creativi, dove i ragazzi hanno dato voce alle proprie emozioni. ’Calza a pennello’, nato sette anni fa, ha le sue radici nel desiderio di poter dare a tutti un posto nel mondo perché ognuno ha qualcosa da dire e attraverso le mani può raccontare chi é, anche coloro che non hanno voce o parole. Infatti i lavori realizzati raccontano la personalità di ogni alunno-a che ha partecipato. In qualche modo, questi manufatti, parlano di loro e raccolgono il sentire di ogni ragazzo e ragazza, la loro voglia di vivere, di gioire, di stare insieme, di condivisione, di aiuto reciproco e di poter dire qualcosa di sé".