Calzaturiero e casa, le priorità di Moris Guidi

Bilancio dei primi sei mesi da sindaco di area centrosinistra a San Mauro Pascoli per Moris Guidi, 51 anni. Avvocato dal 2004, è stato assessore esterno a Lavori pubblici e ambiente nella giunta della sindaca Luciana Garbuglia dal 2002 al 2004 e assessore all’urbanistica nelle giunte del sindaco Miro Gori dal 2004 al 2014.

Quale è il bilancio di questi primi sei mesi?

"E’ stato un primo periodo di lavoro molto intenso, portato avanti con spirito di squadra con assessori e consiglieri che ringrazio. In questa fase iniziale ci siamo concentrati sul portare a termine alcune progettualità già avviate dalla precedente amministrazione e gettare le basi per il futuro del paese, prevedendo in bilancio quasi 4 milioni di investimenti nel 2025. Sono stati anche mesi di ascolto e confronto con cittadini e associazioni".

Il consiglio che le ha dato la sindaca uscente Luciana Garbuglia?

"E’ senz’altro un’eredità importante perchè, considerati i risultati ottenuti dalla precedente amministrazione, le aspettative dei cittadini sono giustamente alte. Luciana, oltre al passaggio di consegne, mi ha consigliato di essere sempre me stesso e ambizioso nell’interesse della comunità".

Quale è il bisogno maggiore, oggi, di San Mauro Pascoli? "Oltre a continuare a mantenere unita e coesa la nostra comunità, dobbiamo difendere e preservare con ogni mezzo il futuro del nostro distretto calzaturiero che attualmente sta attraversando un periodo non facile. Altro tema centrale è quello della casa, poiché una fascia sempre più ampia di cittadini non riesce ad accedere al mercato immobiliare e c’è scarsa disponibilità di alloggi in affitto".

Negli ultimi anni è cambiato quasi completamente il volto di San Mauro Mare con grande attenzione per la vostra località turistica. Cosa resta da fare?

"Continueremo a riqualificare la nostra San Mauro Mare e a supportare i nostri operatori turistici. Un tema fondamentale è anche quello del contenimento del fenomeno dell’erosione marina per tutelare le nostre spiagge".

Continuerà a valorizzare la figura del grande poeta Giovanni Pascoli?

"Certamente. La figura del poeta è e sarà al centro di tutte le nostre iniziative culturali e di valorizzazione dei luoghi pascoliani che rappresentano la nostra identità. Ci stiamo preparando per celebrare quest’anno i 170 anni dalla nascita di Zvanì".

Malumori per la ristrutturazione delle piazze Mazzini e Battaglini dove verrebbe vietato il transito delle auto. Come pensa di risolvere il problema?

"Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, non prevede la pedonalizzazione di piazza Mazzini, ma soltanto la razionalizzazione del traffico, impedendone l’accesso da via XX Settembre. Questa soluzione è emersa dopo un lungo percorso partecipativo attuato dalla precedente amministrazione con commercianti e associazioni con l’obiettivo di rendere più verde e più accogliente il nostro centro storico".

Ermanno Pasolini