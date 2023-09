Cambia la viabilità per ’Ironman 2023’ . Interessate E45, Secante e via San Cristoforo

Cesena è inclusa nel tracciato della manifestazione ’Ironman 2023’ in programma domani e domenica. Il tracciato comprende E 45, Secante e via San Cristoforo, Santa Maria Nuova-Bertinoro e rientro a Cervia sullo stesso tracciato. Il percorso della gara è chiuso al traffico. Domani E45 chiusa da Ravenna fino a uscita Cesena-Via Emilia dalle 5, Secante chiusa dall’uscita 6 fino a Via San Cristoforo dalle 7.30. Riapertura intorno alle 19. Domenica stessi tratti chiusi al traffico del giorno prima, ma cambiano gli orari. E45 chiusa dalle 7.30, Secante e via San Cristoforo dalle 10.30. Riapertura alle 17.30.

Il percorso alternativo alle E45 è la via Dismano, percorribile in entrambe le direzioni. Per la Secante, per chi proviene da Rimini uscita obbligatoria n. 5, come per chi deve entrare in direzione Rimini (sulla Via Dismano).