Cambia marcia, missione due ruote. Al lavoro in bici: percorsi 60mila km

Recarsi al lavoro sulle due ruote, una sana abitudine che fa bene all’ambiente e alla salute. Il progetto ‘Bike to work’ è ambizioso. Ogni chilometro percorso in bici vale dei punti, anzi: degli ecopunti. E accumulando punti si ottiene un buono sconto. È partito il nuovo programma ‘Bike to Work’ del Comune di Cesena, inserito nel più ampio progetto ‘Cambiamo Marcia 2024–2026’. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini a utilizzare, laddove possibile, la bicicletta per i tragitti casa-lavoro, grazie a incentivi economici diretti.

La partecipazione è aperta a tutte le aziende, studi professionali, circoli didattici e attività commerciali del territorio che abbiano presentato un piano spostamenti Casa-Lavoro in linea con le direttive ministeriali e i cui dipendenti utilizzino la bicicletta nel percorso casa-lavoro-casa. Una volta inserito sull’app Wecity il codice missione fornito dal proprio datore di lavoro, questi ultimi possono infatti registrare i propri spostamenti sulla due ruote, e possono ricevere un incentivo di 20 centesimi al chilometro, fino a un massimo di 50 euro mensili. La missione sarà valida fino al 30 novembre 2026.

"Con questa azione – commenta l’assessore alla mobilità Christian Castorri – l’Amministrazione comunale intende contribuire a un potenziamento della mobilità sostenibile in città. In questo senso, la collaborazione con Wecity consente all’ente di monitorare e incentivare in modo efficace gli spostamenti virtuosi dei nostri cittadini. Dal primo dicembre a oggi sono già una cinquantina le realtà che hanno aderito alla nuova edizione del ‘Bike to Work’ per un totale di circa 60 mila chilometri pedalati. Obiettivo del progetto è infatti lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici".

Questo obiettivo si concretizza anche con l’adozione di misure, strategie e azioni volte al contenimento del livello delle emissioni atmosferiche dovute ai mezzi di trasporto pubblico e privato. Per aderire e presentare le domande:

https://sititematici.comune.cesena.fc.it/cambiamomarcia.

Annamaria Senni