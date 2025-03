Cambia il vescovo di Cesena-Sarsina: chi è il successore di Douglas Regattieri

Cesena, 7 marzo 2025 – Il vescovo Douglas Regattieri lascia l’incarico per raggiunti limiti di età e arriva il suo successore monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, già arcivescovo di Matera. Il cambio della guardia, come da tradizione e procedura, avverrà sullo sfondo della cattedrale di Cesena.

Il saluto ufficiale della Diocesi a monsignor Regattieri è fissato per domani in cattedrale. Alle 18 il vescovo presiederà la messa solenne. Al termine della celebrazione eucaristica è previsto un buffet negli spazi di palazzo Ghini, in corso Sozzi, a Cesena. Una nota della diocesi informa che la celebrazione di sabato segue il concerto che si è tenuto in Cattedrale la sera del primo marzo, a cura del coro ‘Terra promessa’ di Cesenatico. Concerto con cui si è voluto ringraziare e rendere omaggio al vescovo per il suo servizio pastorale in Diocesi iniziato il 12 dicembre 2010. Raggiunta l’età della pensione, monsignor Regattieri resterà a Cesena e si è già detto disponibile a proseguire la sua attività in accordo con il nuovo vescovo.

La nomina di monsignor Antonio Caiazzo a vescovo di Cesena-Sarsina risale allo scorso 7 gennaio, quando papa Francesco ha accolto le dimissioni di monsignor Regattieri, consegnate nei primi giorni dell’ottobre scorso, come prevede il Codice di diritto canonico al compimento dei 75 anni di età.

Antonio Giuseppe Caiazzo è nato a Isola di Capo Rizzuto (Crotone) il 4 aprile 1956; ordinato presbitero il 10 ottobre 1981; eletto alla sede arcivescovile di Matera - Irsina il 12 febbraio 2016; ordinato vescovo il 2 aprile 2016; nominato alla sede vescovile di Tricarico, unita ‘in persona Episcopi’ a quella di Matera - Irsina il 4 marzo 2023. Caiazzo farà il suo ingresso in Diocesi domenica 16 marzo.