"Cambiai casa per la musica troppo alta"

Un’annosa battaglia legale che potrebbe arrivare finalmente a una svolta. La controversia è quella tra un ex residente di un’abitazione in viale Mazzoni, il 78enne Antonio Cipolloni e i rappresentanti legali della società Fritz, due cesenati di 47 e 33 anni, assistiti dall’avvocato Matteo Arginelli. I due imprenditori ieri in tribunale erano chiamati a rispondere dell’accusa di ’disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone’. Secondo il pm l’attività di bar avrebbe disturbato le occupazioni e il riposo di alcune persone mediante i rumori emessi dall’impianto acustico e dagli strumenti musicali, come accertato da una relazione di Arpae. Da una parte c’erano i giovani impegnati a divertirsi, che bevevano e ascoltavano musica, dall’altra c’erano i residenti (un po’ meno giovani) che gradivano non essere disturbati dagli avventori dei locali. Il livello delle immissioni sonore del locale era stato valutato da una relazione dei tecnici Arpae del 19 febbraio 2020. Una rilievo sulle cui modalità di esecuzione la difesa nutre dubbi che saranno valutati alla prossima udienza. I tecnici infatti avrebbero agito senza dare preventivo avviso agli imputati. Nel 2020 è stato emesso un decreto penale di condanna di 246 euro, già pagato dalla società, e ora l’avvocato Matteo Arginelli ha chiesto l’archiviazione. L’opposizione al nuovo decreto di condanna contestato deriva dal fatto che la contravvenzione, peralatro relativa a una sola serata (in quasi quattro anni di attività) gli era già stata contestata un anno prima. In ossequio di un principio cardine del nostro sistema penale (’ne bis in idem’, per il quale non si può essere giudicati due volte per uno stesso fatto) la difesa si è opposta quando gli imputati si sono visti notificare un secondo decreto per uno stesso fatto. Al processo di ieri è stata sentita la parte offesa, Antonio Cipolloni, che abitava sopra al locale. Ha detto che il rumore degli avventori che sostavano all’esterno del locale non gli permetteva di dormire e ha dovuto trasfersi perché non c’era possibilità di arrivare ad un accordo. Secondo la relazione di Arpae del 19 febbraio 2020, sopra il predetto esercizio commerciale, il livello delle immissioni sonore notturne (a finestre aperte) era pari a 17,8 decibel (A) a fronte di un limite massimo pari a 3,0db (A).