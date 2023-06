Cambiamenti climatici Cesena partner in Europa

Cesena si guadagna il proprio spazio in Europa sul fronte della mobilità sostenibile e sulla lotta ai cambiamenti climatici. A luglio una delegazione del Comune sarà in Germania per avviare uno scambio finalizzato alla redazione di un documento comune, a firma dei comuni delle regioni partner dell’Emilia-Romagna (Cesena ed Imola), Germania (Assia), Francia (Nouvelle Aquitaine) e Polonia (Wielkopolska), che sarà presentato nel corso di una conferenza finale. L’avvio dei lavori di confronto, studio e scambio, volti ad allineare le azioni di Cesena con le migliori pratiche regionali ed europee, è stato preceduto da un finanziamento di 10 mila euro che l’Emilia-Romagna ha assegnato al Comune di Cesena premiandolo per aver sviluppato e diffuso sul territorio buone pratiche di mobilità sostenibile. Il progetto ’E pur ti muovi’ ha garantito alla città del Savio il primo posto in Emilia-Romagna.

"I lavori – commenta l’assessora Francesca Lucchi – si concentreranno sulla mobilità sostenibile e servizi di mobility sharing, sul concetto di quartieri resilienti, verde urbano e produzione energetica da rinnovabile".