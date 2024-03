Cambiamo perde un pezzo. Castagnoli se ne va

"In vista dei prossimi impegni consiliari, Enrico Castagnoli ci ha comunicato l’intenzione di recedere dal gruppo consiliare di Cambiamo e confluire nel gruppo misto". Lo comunica il capogruppo di Cambiamo Andrea Rossi. Castagnoli alle comunali di giugno entrerà in lista con Fratelli d’Italia.

"Era una notizia già ampiamente nota – aggiunge Rossi – . Benché il rapporto di stima e di amicizia continui, si chiude dunque per la nostra lista civica un’entusiasmante esperienza di condivisione. In questi quasi cinque anni abbiamo apprezzato la serietà e l’applicazione di Castagnoli che con tanta passione ma poca esperienza durante questa legislatura é cresciuto tantissimo, diventando anche un politico preparato e ormai a suo agio nelle complesse filiere istituzionali".

"Per capacità e onestà intellettuale – rimarca con eleganza Rossi – Castagnoli sarà sicuramente un valore aggiunto per questa città. Per questo gli auguriamo di fare un ulteriore salto di qualità e un giorno, vivere le elezioni amministrative da protagonista, magari come candidato sindaco di Cesena".

"Per quanto riguarda l’oggi - anche se Enrico ci ha sempre informato con trasparenza del suo desiderio di abbandonare l’esperienza del civismo e di convergere verso nuovi orizzonti politici - conclude Rossi – comprendiamo il disagio di continuare a riconoscersi sotto le insegne di Cambiamo e prendiamo atto del suo immediato passaggio al gruppo misto".