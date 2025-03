‘Cambiamo’ riparte dai progetti: "Avvicinare le imprese alla politica e sostenere la crescita dei giovani"

Che fine ha fatto ’Cambiamo’, la forza civica che nel 2019 produsse il candidato sindaco capace di portare Enzo Lattuca al ballottaggio, ritrovatasi senza consiglieri comunali dopo che alle comunali si era presentata alleata con Cesena Siamo Noi?

Andrea Rossi, lei è stato il leader affiancato in consiglio comunale da Luigi Di Placido ora impegnato con il partito liberaldemocratico ed Enrico Castagnoli entrato in FdI. Dal canto suo, è assorbito dagli impegni professionali. Si è dissolto il gruppo?

"Niente affatto. Il nostro zoccolo dura è la base civica, un gruppo di persone che continua a credere nel progetto".

Siete alleati con Cesena Siamo Noi, ma non sembra che stiate cooperando.

"Possiamo fare di più, reciprocamente e nel comune interesse, questo è vero".

A costa sta lavorando Cambiamo?

"Per il cambiamento, concentrandoci su azioni tangibili, mettendo al centro il valore del territorio e delle persone. La politica non può essere solo scontro e contrapposizione continua. L’Italia e Cesena vivono in continua campagna elettorale, mentre è essenziale che tutte le forze in campo si concentrino su un obiettivo comune: il bene della città e dei suoi cittadini".

Qual è un terreno preciso di impegno?

"Il mondo delle imprese, risorsa fondamentale per il nostro territorio. Le aziende non solo creano valore e ricchezza, ma spesso colmano un gap di competenze che la politica locale e nazionale fatica a ridurre. Basta osservare il curriculum di molti amministratori per rendersi conto della necessità di un maggiore coinvolgimento di chi ha esperienza nella gestione e nello sviluppo e tutti i giorni affronta sfide complesse del mercato".

State ancora coltivando il progetto del Distretto della Felicità?

"Sì, punta a creare un ecosistema urbano dove qualità della vita, benessere sociale e sviluppo economico siano realmente connessi. Significa ripensare gli spazi urbani, valorizzare la connessione dei trasporti, sostenere il commercio e l’imprenditoria con strategie di crescita equilibrate e inclusive".

Quali politiche proponete per il supporto ai giovani?

"Un intervento che ci sta a cuore riguarda i giovani che escono dal Conservatorio. Troppo spesso il talento musicale fatica a trovare sbocchi concreti. Vogliamo permettere ai migliori talenti di ricevere supporto da parte delle aziende del territorio finanziando produzioni musicali ed eventi. Un altro nostro progetto riguarda l’educazione al benessere e alla salute nelle scuole".

Il piccolo commercio è allo stremo.

"Vivo ogni giorno le difficoltà di chi lavora nel mondo dell’imprenditoria, della ristorazione e del commercio. Gestire bar, ristoranti, locali e negozi oggi è diventato sempre più complesso, con costi in continuo aumento. La nostra Cantera si è vista recapitare una bolletta di 14mila euro per l’occupazione del suolo pubblico di dieci mesi, un costo insostenibile per chi opera in un settore che già sconta margini risicati. A questo si aggiunge la chiusura sempre più stringente della zona ztl, decisa senza aver messo in atto alternative valide per rendere più vivace e fruibile la zona della movida".