Cambio alla Pro Loco, arriva il nuovo consiglio

Lunedì sera 16 alle 20.30, nella sala Rosetti delle Terme Santa Agnese, avrà luogo l’assemblea straordinaria della Pro Loco di Bagno. Sono cinque gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui la relazione di fine mandato da parte della presidentessa Jone Zaccarelli, l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, l’elezione dei membri del Consiglio direttivo, l’approvazione del nuovo Statuto. Per l’occasione l’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Marco Baccini, con un post sul sito web istituzionale "invita i cittadini a presenziare numerosi all’assemblea, e soprattutto a partecipare attivamente alla costituzione del nuovo Direttivo, al fine di dare continuità al prezioso lavoro di questa associazione".

Baccini ricorda, fra l’altro: "Con la conclusione delle festività natalizie, arriva al termine l’esperienza dell’attuale Consiglio direttivo della Pro Loco di Bagno. Il Direttivo, rimasto in carica tre anni, ha contribuito con un prezioso lavoro, in costante comunicazione e collaborazione con l’Amministrazione comunale, alle importanti attività di intrattenimento ed allestimento del borgo di Bagno per il passato triennio. Anni molto difficili, segnati da pandemia, guerra ed inflazione. L’operato della Pro Loco di Bagno, è un asset strategico ed importantissimo per la comunità turistica del nostro borgo termale. Solo per annoverare alcune delle attività curate, menzioniamo il Ferragosto Bagnese e le Sagre di Ottobre, oltre ad innumerevoli momenti di intrattenimento per cittadini e turisti e la collaborazione alle iniziative del Comune e delle altre associazioni del territorio".

Gilberto Mosconi