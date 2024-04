Cambio della guardia al Caps. Stefano Dodaro nuovo direttore e ripresa piena dell’attività

Il nuovo direttore della Scuola di polizia di Cesena ha incontrato ieri il sindaco a Palazzo Albornoz. Si tratta di Stefano Dodaro, 57 anni, Primo dirigente della Polizia di Stato, subentrato a Bruno Di Rienzo. "Diamo il benvenuto nella nostra città – ha detto il sindaco Enzo Lattuca – al nuovo Direttore Stefano Dodaro augurandogli un buon lavoro nel segno della collaborazione che in questi anni ha contraddistinto le relazioni tra Comune e Caps. Nel corso dell’incontro odierno mi sono confrontato con il nuovo direttore in merito alle principali caratteristiche del nostro territorio, con particolare riferimento agli eventi di maggio che hanno danneggiato la struttura di via IV novembre e alla prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede".

Stefano Dodaro è originario di Vibo Valentia, dove ha diretto per 11 anni la Scuola Allievi Agenti. Laureato in Giurisprudenza, entrato in Polizia nel 1992, ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università di Catania ed è abilitato alla professione di Avvocato. Insegna, come libero docente, all’Università della Calabria ed alla Facoltà di Criminologia di Vibo Valentia. Prima di essere destinato al mondo della formazione, aveva per lo più svolto attività operativa, in particolare finalizzata al contrasto alla criminalità organizzata in sedi ‘calde’ da Caltanissetta a Gioia Tauro. Numerosi encomi punteggiano il suo servizio contro i clan mafiosi.

Dodaro arriva a Cesena con l’obiettivo di completare le opere di ricostruzione per ripristinare il Centro di Addestramento nella sua piena operatività dopo l’alluvione del maggio 2023.