Cambio di scuola dall’8 gennaio. La media ’Viale della Resistenza’ si sposta a palazzo Mazzini Marinelli

"Via Sacchi è una contrada accogliente, che saprà farsi carico di questa nuova vitalità". La nuova "vitalità" cui fa riferimento il sindaco Enzo Lattuca sono i 440 studenti e studentesse della media ‘Viale della Resistenza’ che lunedì 8 gennaio, al ritorno delle vacanze natalizie, faranno il loro ingresso tra le storiche mura di palazzo Mazzini Marinelli, in via Sacchi, nel cuore del centro storico.

Questa sarà la loro scuola, a pochi passi dalla Biblioteca Malatestiana, almeno fino a dicembre 2024. Il trasferimento è dovuto ai lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica del plesso in via Colombano nella zona Ippodromo (dove rimarrà la segreteria didattica) del valore di quasi 3 milioni di euro, di cui 990mila euro derivanti dal Pnrr. "E’ una scuola che intercetta un bacino molto ampio della zona ovest della città, che va da San Vittore fino a Diegaro – afferma il primo cittadino -. E’ in corso un lavoro febbrile affinché tutto sia pronto, la nuova mobilità è certamente l’aspetto più delicato considerando che la scuola è in zona traffico limitato. Siamo consapevoli del disagio di famiglie e studenti, questi ultimi in particolare dovranno farsi carico di un senso di adattamento che rappresenterà un’esperienza educativa e darà loro più autonomia". Per sbrogliare il nodo del trasporto, è stata effettuata un’indagine conoscitiva sugli spostamenti degli alunni: sono 198 coloro che per la prima volta utilizzeranno un mezzo di trasporto pubblico per recarsi a scuola.

"Ogni famiglia ha ricevuto una comunicazione con tutte le indicazioni – ha spiegato Francesca Lucchi, assessora alla sostenibilità ambientale -. E’ stato un incastro di tempi per garantire un trasporto agevole per tutti. I genitori che dovranno recarsi a scuola per ritirare i figli malati potranno entrare nella ztl comunicando la propria targa alla segreteria scolastica, che a sua volta avviserà la Polizia municipale per non incorrere nella multa. Questa possibilità non varrà invece per chi si recherà o uscirà da scuola in orari diversi da quelli consueti". Orari di ingresso e uscita delle lezioni che il Consiglio d’Istituto ha appositamente modificato: non più 8-13 ma 8.10-12.50. "Le operazioni di trasloco nella nuova sede, che ci è subito piaciuta, sono partite il 27 dicembre e hanno coinvolto anche gli studenti – afferma il dirigente scolastico Donato Tinelli -. Nei mesi scorsi il mio obiettivo principale è stato quello di tranquillizzare le famiglie: la scuola avrà sì una veste nuova ma l’offerta formativa rimarrà la stessa. Non dobbiamo temere i cambiamenti: nella scuola si impara ad affrontare situazioni nuove e se falliamo significa che non siamo all’altezza".

Al piano terra troveranno spazio otto classi e il laboratorio di tecnologie e scienze, mentre a quello superiore 12 aule e i laboratori di arte e musica. Qui si trasferirà anche la ciclo-officina, fiore all’occhiello della media ‘Viale della Resistenza’. Mentre per la palestra si continuerà a utilizzare quella di via Colombano. Il servizio di trasporto sarà effettuato con quattro mezzi scolastici e tre di Start Romagna. L’orario di partenza è alle 7.50, gli studenti verranno scaricati nella fermata Finali, lato Mura, e da qui percorreranno a piedi il tratto fino a via Sacchi. Il ritorno dai vari punti di raccolta (viale Mario Angeloni, piazzale Franchini Angeloni, e fermata Chiaramonti) è fissato alle 13. All’andata e al ritorno gli alunni saranno guidati da alcuni volontari dell’Auser, oltre agli agenti della Polizia locale che faciliteranno l’attraversamento della via Gaspari Finali.