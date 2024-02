Cambio gestione all’Habana Cafè: lo striscione è virale

L’Habana Cafè cambia gestione. Il proprietario Giulio Battistini all’età di 68 anni ha infatti ceduto l’attività sul lungomare di Cesenatico e per salutare i suoi clienti e amici, domenica ha scelto un modo originale ed il linea con il personaggio che ha incarnato per una vita. Era infatti impossibile non notare lo striscione con scritto "Chiudo perchè ho finito le bestemmie". In realtà è una frase scherzosa perchè il locale non chiude, ma se ne va il titolare. Lo striscione sui social è diventato virale scatenando decine di commenti.