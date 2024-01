Cambio temperature. L’anno nuovo inizia con neve e ghiaccio

Dopo un inizio gennaio con temperature sopra la media, ora temperature in picchiata anche in Alto Savio fino a qualche grado sottozero nel corso delle ore notturne e di prima mattina. A proposito di Dama bianca, se nelle notti scorse, nel primo fondovalle di Bagno di Romagna-San Piero è piovuto, invece nel crinale motuoso tosco-romagnolo dai 1.000 metri in sù la pioggia si è tramutata in fiocchi bianchi. Martedì 9 gennaio, sul monte Fumaiolo (quota 1.407 mslm) di Balze di Verghereto vi erano circa 15 centimetri di neve. La coltre bianca resisteva su terreno e alberi anche ieri mercoledì 10 gennaio 2024, ben mantenuta dalle temperature rigide di giorno e ancor più di notte. Le strade risultavano tutte percorribili, sia quelle che scollinano più in alto, come quelle di Valico di Monte Fumaiolo e di Passo dei Mandrioli (1.173 mslm) di Bagno, ma attenzione e prudenza nel percorrere coi veicoli quelle più alte dell’Appennino cesenate, per possibilità di trovare carreggiate con ghiaccio, in specie durante le ore notturne.

gi. mo.