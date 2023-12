Camera ardente per l’ex sindaco. La città sfila al feretro di Gallina

Si aprono questa mattina alle 10 per proseguire fino alle 18 le visite alla camera ardente alla sala degli Specchi della residenza municipale con il feretro di Piero Gallina, sindaco di Cesena dal 1986 al 1992, morto il giorno di Santo Stefano a 81 anni. Nelle fila del Partito repubblicano Piero Gallina entrò in consiglio comunale nel 1975 a fianco di Armando Spazzoli, Mario Guidazzi, Denis Ugolini, Giampiero Teodorani, Paolo Biguzzi, Alba Baldoni e Gino Spada e venne rieletto consigliere nel 1980. Nel 1986 diventò sindaco, rieletto nel 1990 e si dimise nel 1992. Fu poi a capo della Provincia dal 2004 al 20214. Lasciato il Pri, approdò nel Partito Democratico.

Domani mattina si terrà l’ultimo saluto alle 10 all’ingresso del cimitero urbano monumentale di via Pacchioni con le esequie funebri civili, la banda, la commemorazione del sindaco Enzo Lattuca, l’intervento di un familiare (Gallina lascia la moglie Lilia Capelletti e le tre figlie) e non è escluso che altri tra i tanti amici possano prendere la parola nel giorno dell’addio.

Gallina, a lungo insegnante di Educazione fisica al liceo scientifico Righi, era da tempo malato di demenza senile ed erano intervenute complicazioni i giorni scorsi. L’ultimo suo incarico importante è stato la presidenza di Serinar, società che sostiene l’attività dell’Alma Mater in Romagna, al cui radicamento in città l’ex sindaco dette un notevole contributo. A rendergli omaggio, oltre ai personaggi della politica locale e dei partiti, tanti che hanno avuto consuetudine con Gallina. Fra questi il Rotary Club Valle del Rubicone, che lo ebbe socio onorario, ed ha espresso il suo cordoglio.

Anche Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti, a nome del cda rimarca che "fu protagonista, prima come sindaco di Cesena e poi come presidente della Provincia, di una lunga fase amministrativa in costante rapporto con Romagna Acque – afferma –. Era presidente della Provincia quando, nel 2004, venne creata la Società delle Fonti, di cui fu convinto sostenitore. Ci lascia un uomo di grande intelligenza politica, apprezzato da tutti per le sue squisite doti umane – conclude Bernabè – e per la capacità di mediazione che ha sempre messo nelle sue azioni, al servizio della comunità".