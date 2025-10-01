Camera di commercio. Aziende innovative, un bando per sostenere crescita e sviluppo

Le startup e le scaleup europee sono al centro delle politiche UE per il 2025. Tra le novità in discussione c’è la possibile creazione di una "azienda europea" (cosiddetto 28° regime): un’unica forma giuridica valida in tutta l’UE, per consentire alle PMI di crescere più facilmente oltre confine, senza dover affrontare regole diverse in ogni Paese. Una scelta facoltativa, ma che offrirebbe tanti vantaggi pratici a chi vuole puntare in alto e crescere. "La presidente Ursula von der Leyen, due settimane fa, ha ricordato che le barriere interne al mercato unico equivalgano a un dazio del 45% sui beni. E a un dazio del 110% sui servizi. Pensiamo a che cosa ci stiamo perdendo. La Commissione europea si è impegnata a predisporre una road map per arrivare entro il 2028 a realizzare il mercato interno europeo: ovvero consentire alle imprese innovative di operare in tutta l’UE sotto un unico insieme di regole societarie, fiscali e del lavoro", queste le parole di Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna. Tutto questo avrebbe un impatto significativo anche sulla finanza europea. "Il 70% della finanza globale è statunitense, ma se venissero eliminate le barriere normative europee fra gli stati anche quella del nostro continente ne beneficerebbe certamente".

L’aspetto peculiare dell’evoluzione della sensibilità politica nei confronti di startup e PMI trova riscontro anche nella nuova normativa nazionale, grazie alla legge sulla Concorrenza che introduce vantaggi per le scaleup al maturare di una serie di requisiti, e si declina anche in maggiori iniziative territoriali di supporto ad esse dedicate. In questa direzione, la Camera di Commercio della Romagna, per la prima volta, lancia AccelerUP. Si tratta di una misura specificamente rivolta alle startup che hanno superato la fase di incubazione e che sono in fase di crescita, per fornire loro un supporto tangibile e personalizzato che permetta di affinarne il business plan e accelerarne la scalabilità sul mercato. L’obiettivo è anche quello di favorire esperienze di Open Innovation e forme di collaborazione/contaminazione con le imprese mature del territorio. "L’innovazione è una risorsa preziosa, che va nutrita e messa nelle condizioni di trasformarsi da potenziale a realtà economica solida. Per questo interveniamo con una misura forte e concreta. Con AccelerUP non offriamo solo risorse economiche, ma un vero e proprio affiancamento strategico per trasformare iniziative brillanti in un successo duraturo. Investire nell’accelerazione di queste nuove imprese significa investire nel futuro competitivo della Romagna, creando nuove opportunità di lavoro qualificato e portando innovazione nel tessuto produttivo maturo". Il bando è destinato alle realtà imprenditoriali costituite dal 28 ottobre 2023, attive e con sede e unità locali operanti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, che dimostrino di avere già un prodotto o servizio sul mercato con clienti attivi o ricavi, oppure che siano in una fase di imminente lancio con un prodotto in fase finale di test (beta).

L’agevolazione è riservata a un massimo di 5 startup e consiste in un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro. Inoltre, viene garantito l’accesso al percorso di accelerazione ScaleUp gestito da CISE, Azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna nonché partner di Romagna Startup Network, il programma che supporta la crescita delle startup innovative in Emilia-Romagna. "I contributi a fondo perduto servono a finanziare attività, in questo caso con una restituzione del 20% del capitale; offrono un sostegno economico che riduce il rischio finanziario e facilitano la crescita e l’innovazione".

Francesca Montuschi