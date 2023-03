Camere e lettini, ritocchi ai listini Previsti aumenti tra il 5 e il 10 per cento

I prezzi delle camere d’albergo e degli ombrelloni non subiranno aumenti notevoli, assicurano gli operatori turistici. Nonostante i notevoli rincari delle materie prime, le bollette più salate ed il costo del personale che incidono sempre di più sulle imprese turistiche, mediamente si pagheranno pressappoco delle cifre in linea con la scorsa stagione. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi fotografa una situazione di tariffe stabili al momento, ma che aumenteranno in proiezione futura: "I prezzi delle camere saranno normali, con lievi aumenti adeguati al momento e all’aumento dei costi, ma non saranno molto alti, a differenza dell’extralberghiero che invece risulta avere delle impennate. In riviera come si suol dire teniamo botta, a differenza delle città e delle città d’arte, dove le camere costano più dello scorso anno. Noi comunque non dobbiamo rimanere la Cenerentola sul versante dei prezzi, perchè dobbiamo garantire servizi ed il giusto utile di impresa, che è fondamentale per sostenere i cambiamenti significativi in atto, le nuove esigenze riguardo il costo delle risorse umane e anche delle nostre stesse strutture da rinnovare; per il futuro dunque non c’è scelta, i prezzi aumenteranno per poter sopravvivere". Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, vede una Pasqua "scarica" sulla spiaggia, ma con tante richieste per la stagione: "Saranno pochi i vacanzieri che trascorreranno la Pasqua in costume, quindi non faremo grandi numeri, ma raccoglieremo le prenotazioni e contiamo di lavorare con i punti di ristoro e i bar. Gli aumenti saranno nella forbice dal 5 al 10 per cento, con prezzi medi per un ombrellone e due lettini, compresi da 115 a 120 euro a settimana".

Massimo Bondi, presidente dei balneari di Gatteo a Mare e del Gatteo Mare Summer Village, per Pasqua non ha pretese: "Anche noi saremo pronti con i bar, ma la stagione vera inizierà più avanti. Nella nostra località i prezzi aumenteranno dal 3 al 5 per cento, non di più, per non finire fuori mercato; quindi un ombrellone con due lettini costerà mediamente 110-120 euro a settimana". Giacomo Mascellani