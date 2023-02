’Camilla Spighi’, applausi per il maestro Boscherini

Atmosfera intinta di grande affetto e partecipazione, nell’ambito della collaborazione tra l’Associazione ’Il Faro di Corzano’ di San Piero e la Biblioteca di Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, per il pomeriggio di intrattenimento con gli ospiti della Casa protetta per anziani ’Camilla Spighi’ di via Nazario Sauro. Un piacevole pomeriggio che ha visto la coinvolgente esibizione letteraria, canora e musicale del maestro in pensione Maurizio Boscherini di Santa Sofia. Dice Bartolomeo Balzoni, presidente del ’Faro di Corzano’: "Il maestro ha l’innata vocazione di regalare al prossimo gli aspetti di un’ intensa esperienza didattica, vissuta con passione e professionalità. Oltre ad essere scrittore di successo, è anche cantante e musicista. Accompagnato dalle note della sua chitarra, in un’atmosfera nello stesso tempo sobria ed allegra ha regalato agli ospiti della Casa Protetta i primi 90’ del suo repertorio di racconti e letture umoristiche. E gli ospiti hanno ricambiato la sua genuina e spontanea esibizione con evidente soddisfazione e lunghi e ripetuti applausi. La prossima esibizione tra una mese".

Sottolinea la Residenza Anziani ’Camilla Spighi’: "Il maestro Boscherini è stato con noi a raccontare alcune belle storie e a cantare. Bravissimo e coinvolgente come ci aspettavamo. Erano presenti anche il presidente Bartolomeo Balzoni e Teresa Renzetti in rappresentanza del progetto Biblioteca Diffusa di Bagno, che hanno proposto e contribuito a rendere concreta la encomiabile iniziativa ’Il maestro racconta’".

Gilberto Mosconi