Caminati esulta al World Tour

Il cesenate Marco Caminati e il modenese di origine ucraina Davis Krumins hanno sbancato Madrid aggiudicandosi da outsider la tappa iberica del circuito mondiale Beach pro tour ‘Futures’ di beach volley. La coppia azzurra, che fa capo al progetto Be Sport-Bvu, era al debutto di coppia in un evento internazionale. Dopo le vittorie nei turni preliminari, Caminati-Krumins si sono aggiudicati una rocambolesca semifinale contro i francesi Chouikh-Altwies, battuti al tiebreak (12-21, 21-11, 17-15), completando poi l’opera sconfiggendo 2-0 (21-17, 21-17) i danesi Møllgaard-Houmann.

Per Caminati si tratta del terzo successo internazionale in carriera dopo l’oro nella tappa del World Tour di Lucerna nel 2015 in coppia con Ranghieri, e dopo la vittoria nella tappa olandese del World Tour di Alsmeer del 2018 in coppia col cesenaticense Enrico Rossi.

Ora, Caminati-Krumins, allenati da Gianluca Casadei e da Fabio Casali, diventano la coppia da battere alla prossima tappa che da domani al 19 maggio, si giocherà praticamente in casa, ovvero sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia.