Camion con sostanze infiammabili si scontra con un fuoristrada

Tre incidenti nel giro di un paio d’ore in prima mattinata, due dei quali sul tratto cesenate dell’A14. Il primo si è verificato all’alba, poco prima delle 5, al chilometro 82, dove un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la vettura, mentre il conducente è stato affidato al personale del 118. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Poco prima delle otto secondo intervento al chilometro 102 a causa di una collisione fra un fuoristrada e un camion che trasportava sostanze infiammabili. In questo caso i vigili del fuoco hanno provveduto a soccorrere il conducente del fuoristrada, rimasto bloccato nell’abitacolo. L’uomo è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità. I pompieri, vista la pericolosità potenziale del carico del camion, hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area dalla possibilità di incendio. Sul posto in entrambi i casi anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e il personale di Autostrade.

Un altro incidente stradale si è verificato all’alba di ieri lungo via Stradone Sala a Cesenatico. Poco prima delle cinque è dovuto intervenire un mezzo del distaccamento dei vigili del fuoco di Cesenatico insieme al personale di Romagna Soccorso e a una pattuglia del carabinieri. Vittima una ragazza ferita non gravemente in seguito all’urto dei veicolo contro un muretto.