Camion in fiamme: E45 chiusa al traffico a Mercato Saraceno (Cesena)

Mercato Saraceno (Cesena), 5 settembre 2023 – Camion in fiamme sulla E45. La strada statale 3 bis 'Tiberina’ nei pressi del km 200 a Mercato Saraceno è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Roma.

Si è resa necessaria anche la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, delle rampe di immissione dello svincolo di Mercato Saraceno.

Per i mezzi che viaggiano in direzione Roma è disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bivio Montegelli. Sul posto, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto in tempi rapidi.