Camion si ribalta e rischia di cadere nella scarpata

Ieri pomeriggio durante i lavori sulla Strada Provinciale 53 "Mercato-Linaro" in località Ciola di Mercato Saraceno si è ribaltato un mezzo pesante durante l’operazione di carico dei new jersey, lì posizionati per perimetrare l’area di cantiere durante i lavori di inserimento dei micropali leggermente sfalsati rispetto al progetto originario, rendendo più complessa e, conseguentemente più lunga, l’esecuzione della trave soprastante. La rimozione dei new jersey era necessaria per dare il via ad altri lavori conseguenti, l’ asfaltatura di quel tratto franato (come altri due lungo la stessa strada provinciale) a seguito degli eventi alluvionali del 2023, e il ripristino dello stato dei luoghi. Però per ragioni ancora da verificare – si pensa ad un cedimento alla base del terreno su cui poggiava una ruota – il camion si è riversato verso la scarpata senza subire particolari danni e nessun ferito. La strada è stata poi chiusa al transito in attesa dell’arrivo di un’autogrù per il sollevamento del mezzo pesante e poi liberare la carreggiata che, prima di questo episodio era a senso unico alternato regolato da semaforo o movieri. Ovvio qualche disagio al traffico veicolare e per i residenti che hanno dovuto ricorrere ad itinerari alternativi.

