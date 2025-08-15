Camionista con tasso alcolemico folle sull’E45

Alla guida del camion a Mercato Saraceno con un tasso alcolemico superiore di 7 volte al limite consentito per gli automobilisti. Uno straniero è stato denunciato perchè sabato scorso stava guidando il suo articolato sulla E45 quando la Polizia di Stato di Forlì durante uno dei tanti controlli lo ha sottoposto all’alcoltest e con stupore ha accertato che aveva un tasso alcolemico di 3.42 grammi per litro. La sanzione prevista per il camionista sarà sicuramente salata, e può arrivare a 9.000 euro. Nello scorso weekend ben cinquanta pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato oltre 192 veicoli e 305 persone, di cui 149 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non fossero in stato di ebrezza.

Ma ecco l’altra sera la sorpresa dell’ubriaco, l’autotrasportatore 38enne straniero, che, a seguito di un controllo sulla E45 in zona di Mercato Saraceno, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico accertato di 3,42 grammi per litro, un valore enorme aggravato dal fatto che per i conducenti professionali il tasso alcolemico alla guida deve essere 0 grammi per litro. L’autoarticolato, che trasportava merce e materiale edilizio che dall’Austria sarebbe dovuto arrivare fino alla provincia di Roma, è stato recuperato dal soccorso stradale.

Al 38enne straniero è stata ritirata la patente di guida, e successivamente al ritiro avverrà la revoca della stessa. Al conducente professionale, sarà inflitta anche una sanzione penale che il giudice potrà elevare fino a 9.000 euro. Quella finora formulata nei confronti del 38enne straniero denunciato è un’ipotesi accusatoria ancora al vaglio delle competenti autorità giudiziarie e il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato. Complessivamente nello scorso weekend le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 57 infrazioni e decurtato 101 punti dalle patenti, oltre a soccorrere 30 conducenti in difficoltà. Sono state ritirate complessivamente 4 patenti, 1 delle quali ad un automobilista sorpreso ad utilizzare lo smartphone durante la guida. Weekend di duro lavoro per gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Forlì, impegnati a monitorare strade ed autostrade della provincia.