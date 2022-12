Camionista travolge auto e non si ferma a soccorrere il conducente

"Mio figlio è stato miracolato, ma l’incidente poteva trasformarsi in una tragedia". È la madre di un ragazzo di 22 anni di Cesena, coinvolto in un incidente stradale sulla Secante mercoledì sera alle 21.17, a raccontare l’episodio. "Mio figlio era in corsia di sorpasso - racconta la donna - sulla Secante in direzione Rimini, subito dopo l’uscita del tunnel. Un tir ha tagliato la strada a mio figlio, ha invaso la corsia di sorpasso ed è andato letteralmente addosso alla sua auto. La cosa sconvolgente è che il conducente del camion non si è neanche fermato, lasciando il ragazzo con la macchina in panne vicino al guardrail, senza prestargli soccorso". Il ragazzo fortunatamente non è rimasto ferito ed è riuscito a chiamare i soccorsi.

Un altro incidente, in cui è rimasto conivolto sempre un mezzo pesante, si è verificto ieri mattina in autostrada in direzione nord, a 500 metri dall’uscita del casello di Cesena. Erano circa le 10 quando l’autista del mezzo pesante ha improvvisamente sbandato ed è finito per ribaltarsi uscendo dalla carreggiata. Fortunatamente il conducente, un uomo sulla cinquatina, ha riportato lievi ferite. Sul posto la polstrada di Forlì-Cesena.

Nella foto: l’auto del 22enne urtata dal camion.