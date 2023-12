Camionisti alla guida multati per 900 euro

Maxi multe da 900 euro per tre camionisti sorpresi giovedì scorso a fare i furbi con i tempi di guida e di riposo, patente ritirata e taglio di dieci punti. Nel corso della settimana scorsa sono state impiegate oltre 100 pattuglie della Polizia Stradale in provincia di Forlì-Cesena, che hanno contestato 230 violazioni al codice della strada, 350 i punti tagliati dalle patenti, 5 le carte di circolazione ritirate. Tre camionisti sono stati sorpresi a guidare senza aver inserito nel dispositivo la loro scheda personale o utilizzando quella di un loro collega dal nome simile. Lo scopo è di barare su tempi di guida e di riposo che per i conducenti professionali sono fissati dalle normative di settore. Per uno di loro, un cittadino comunitario 37enne diretto a Perugia, il conto è stato ancora più salato: non avendo rispettato nella settimana precedente i periodi di riposo, i poliziotti gli hanno inflitto un’ulteriore sanzione di circa 400 euro.