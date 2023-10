Camionisti, riposo saltato. Contravvenzione e patente ritirata

Ancora due camionisti sorpresi dalla polizia stradale a percorrere l’E45 senza osservare le norme di sicurezza richieste dalla legge. Gli autisti, sottoposti a un controllo dalle pattuglie di Bagno di Romagna nel tratto tra Mercato Saraceno e Sarsina sono stati colti in flagrante violazione delle regole. Spulciando i dati registrati dal cronotachigrafo, la ‘scatola nera’ che registra i tempi di guida e riposo dei camionisti e la velocità tenuta dal mezzo, i poliziotti hanno notato che qualcosa non andava: incrociando i dati infatti è emerso che il camion era in movimento, anche se il suo autista risultava essere in pausa. Non si trattava di una prima sperimentazione di guida autonoma su quell’arteria, ma di un trucco banale: dopo essere stato al volante di straforo molto più del consentito, rischiando di provocare gravi incidenti a causa della stanchezza, i furbetti forzavano il sistema inserendo manualmente periodi di riposo in realtà mai osservati. Per i due camionisti sono scattate multa da quasi 900 euro ed il taglio di dieci punti ciascuno dalla patente, subito ritirata in vista della sospensione.

Nell’ambito di una vasta operazione di controllo su tutto il territorio provinciale, le pattuglie della Polizia Stradale hanno contestato complessivamente 348 infrazioni, di cui 73 per eccesso di velocità e 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; più di 500 i punti decurtati. Tre automobilisti sottoposti all’lacoltest sono risultati con un tasso oltre il limite di legge: per loro sanzione e patente ritirata.