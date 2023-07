Cammariere più intimo e classico "Racconto il mio mondo al piano"

di Cristina Gennari

Un’atmosfera senza orpelli, raccolta ed essenziale. E una selezione di brani, dalle colonne sonore alle canzoni più celebri, di rara intensità e raffinatezza. Domani al Chiostro di San Francesco a Cesena il cantautore e compositore Sergio Cammariere si esibirà nel concerto ‘Piano Solo’, un’esecuzione solo per pianoforte e voce dal tono intimo e minimale che va dritto al cuore della sua musica.

Cammariere, che spettacolo porta in scena?

"Sarà un concerto intimo, che tende più alla musica classica rispetto al jazz. La parte più bella del mio lavoro è variare, sperimentare arrangiamenti sempre diversi e, per questa occasione, sentivo l’esigenza di raccontare il mio mondo più introspettivo. Insieme a me ci sarà la violoncellista Giovanna Famulari, che ho coinvolto in alcuni brani del mio nuovo album". Sarà un’occasione per far emergere l’essenza delle sue composizioni?

"Le mie canzoni sono un insieme di musiche e generi, di tutto quello che ho ascoltato e assimilato negli anni. Chi percepisce in profondità l’essenza della musica riesce a trarre il grande insegnamento che quest’arte ci dona ogni volta. È un percorso spirituale, di raccoglimento, di fede. E ogni volta nei miei concerti accade qualcosa di straordinario che non riesco a spiegarmi: una magia, una fiaba, che regala un’emozione".

Il suo ultimo lavoro discografico, ‘Una sola giornata’, cosa descrive?

"È il racconto dell’arco temporale che ognuno percorre nella sua esistenza. Un giorno in cui sono racchiuse tutte le esperienze della vita. Anche perché il tempo vola, scatta, soprattutto dopo i cinquant’anni. E noi di fronte al flusso del tempo siamo cose infinitesimali, un nulla. Oltre allo swing e al jazz, nel disco c’è tanta musica latina". Un progetto che corona una carriera ultratrentennale. Che percorso è stato?

"Nel libro autobiografico ‘Libero nell’aria’ ho descritto la mia infanzia a Crotone e il grande sogno di fare il musicista, che poi si è avverato. A Roma ho iniziato realizzando le mie prime colonne sonore e poi sono entrato a far parte della casa discografica indipendente di Vincenzo Micocci. Lì, ho incontrato anche Roberto Kunstler con cui da sempre collaboro per la realizzazione della mia musica".

Ha avuto maestri che l’hanno ispirata?

"Beethoven, Bach, Stravinskij, Debussy, e poi Arturo Benedetti Michelangeli, ma anche maestri del jazz come Bill Evans e Keith Jarrett. Il mio nutrimento è ascoltare musica, prima di suonarla. Esistono archetipi che andrebbero divulgati nelle scuole per insegnare a distinguere la musica dall’amusica, un termine che ho inventato io e di cui oggi siamo circondati". Vent’anni fa il terzo posto a Sanremo con ‘Tutto quello che un uomo’. Cosa le ha lasciato questa canzone?

"Quasi nessuno lo sa, ma nel 2003 a Sanremo mi presentai con un altro brano: ‘Sul sentiero’. Quando Pippo Baudo scoprì che l’avevamo già suonato dal vivo ci disse di tornare con un’altra canzone. E ‘Tutto quello che è un uomo’ è nato in quei giorni, venuto dal cielo. Il destino ha poi voluto che, a distanza di anni, ‘Sul sentiero’ ha ottenuto un grande successo in Corea dove oggi circola in televisione in uno spot".