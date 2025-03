Camminare, che passione. Corso per ‘walking leader’

I camminatori in riviera sono tanti. Ce ne sono di organizzati, come il gruppo di ‘Cesenatico Cammina’, e ce ne sono di singoli che si vedono tutti i giorni sul lungomare, in centro, in spiaggia, lungo il porto, ai Giardini al Mare, al Parco Levante, nella nuova Ciclovia che collega Cesenatico a Cesena e al Parco di Ponente. Sono appassionati che hanno scelto di praticare uno sport centrato su un’attività fisica soft, ma che desiderano praticare sempre, tant’è che si vedono nelle giornate della bella stagione come nelle settimane fredde d’inverno.

Il 15 marzo a Cesenatico si terrà un corso gratuito per diventare Walking Leader. Le iscrizioni sono già iniziate ed in cabina di regia c’è il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport. Si tratta di un corso di formazione interamente gratuito, per diventare ‘Walking Leader primo livello’, ovvero un conduttore di Gruppi di cammino per la salute. L’iniziativa è di carattere teorico e pratico e l’appuntamento, per la giornata di sabato 15 marzo, è dalle 9 del mattino alle 13, nella sala riunione dell’ospedale Ginesio Marconi in viale Cesare Abba. Per iscriversi è possibile compilare il modulo al link https://forms.office.com/r/Vx68EZeifw, inviare una mail a promosalute.ce@auslromagna.it, oppure telefonare al 338 1046285 nelle mattine dei giorni lavorativi dalle 9 a mezzogiorno. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, previa disponibilità di posti. Si consiglia di portare acqua e di indossare calzature a abbigliamento sportivo e, in caso di maltempo, anche una giacca antipioggia. L’obiettivo è quello di formare persone con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino. Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate, sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da motivatore e garantisce continuità dell’attività. Si tratta di un importante appuntamento organizzato da Ausl Romagna nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, per la promozione dell’attività fisica nelle comunità dell’Emilia-Romagna. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è proprio rappresentato dai Gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità di incontrarsi periodicamente e svolgere insieme delle passeggiate, con un passo adatto alle caratteristiche del gruppo. A Cesenatico i camminatori e gli appassionati di walking si ritrovano due volte a settimana in inverno al Palazzo del turismo "Primo Grassi" in viale Roma, e d’estate al Parco di Levante, in prima serata, per uscite il lunedì e il giovedì, della durata di due ore, che fanno tanto bene alla salute e prevengono le malattie cardiocircolatorie e metaboliche.

Giacomo Mascellani